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16 Ağustos 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 07:45:00

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay uzatıldığını bildirdi.

Resmi Gazete'de, Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : vedat ışıkhan deprem bölgesi resmi gazete
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