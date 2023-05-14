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14 Mayıs 2023 Pazar 20:31:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 20:31:00

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için deprem bölgesi genelinde kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

Deprem bölgesi genelinde saat 20.20 itibarıyla açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle;

Deprem bölgesinde seçim sonuçları

ADANA:

Recep Tayyip Erdoğan: %46,33

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,75

Sinan Oğan: %5,53

Cumhur İttifakı: %52,44

Millet İttifakı: %35,48

Ata İttifakı: %1,60

Emek ve Özgürlük İttifakı: %6,34

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,16

ADIYAMAN:

Recep Tayyip Erdoğan: %68,87

Kemal Kılıçdaroğlu: %28,82

Sinan Oğan: %1,91

Cumhur İttifakı: %66,21

Millet İttifakı: %16,78

Ata İttifakı: %0,33

Emek ve Özgürlük İttifakı: %11,24

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,24

DİYARBAKIR:

Recep Tayyip Erdoğan: %29,98

Kemal Kılıçdaroğlu: %68,45

Sinan Oğan: %1,14

Cumhur İttifakı: %28,69

Millet İttifakı: %9,35

Ata İttifakı: %0,00

Emek ve Özgürlük İttifakı: %58,93

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,52

ELAZIĞ:

Recep Tayyip Erdoğan: %68,44

Kemal Kılıçdaroğlu: %27,01

Sinan Oğan: %4,24

Cumhur İttifakı: %58,55

Millet İttifakı: %21,69

Ata İttifakı: %0,46

Emek ve Özgürlük İttifakı: %6,45

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,13

GAZİANTEP:

Recep Tayyip Erdoğan: %60,13

Kemal Kılıçdaroğlu: %34,35

Sinan Oğan: %5,02

Cumhur İttifakı: %60,96

Millet İttifakı: %25,67

Ata İttifakı: %2,46

Emek ve Özgürlük İttifakı: %7,72

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,15

HATAY:

Recep Tayyip Erdoğan: %55,17

Kemal Kılıçdaroğlu: %40,46

Sinan Oğan: %4,01

Cumhur İttifakı: %57,46

Millet İttifakı: %31,21

Ata İttifakı: %0,99

Emek ve Özgürlük İttifakı: %8,01

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,28

KAHRAMANMARAŞ:

Recep Tayyip Erdoğan: %70,02

Kemal Kılıçdaroğlu: %24,02

Sinan Oğan: %5,46

Cumhur İttifakı: %68,60

Millet İttifakı: %24,92

Ata İttifakı: %1,68

Emek ve Özgürlük İttifakı: %1,48

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,15

KİLİS:

Recep Tayyip Erdoğan: %65,58

Kemal Kılıçdaroğlu: %26,82

Sinan Oğan: %6,96

Cumhur İttifakı: %70,86

Millet İttifakı: %25,47

Ata İttifakı: %130

Emek ve Özgürlük İttifakı: %0,63

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,04

MALATYA:

Recep Tayyip Erdoğan: %69,90

Kemal Kılıçdaroğlu: %26,80

Sinan Oğan: %2,90

Cumhur İttifakı: %69,32

Millet İttifakı: %24,53

Ata İttifakı: %0,82

Emek ve Özgürlük İttifakı: %2,97

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,20

OSMANİYE:

Recep Tayyip Erdoğan: %62,25

Kemal Kılıçdaroğlu: %30,65

Sinan Oğan: %6,51

Cumhur İttifakı: %64,43

Millet İttifakı: %31,11

Ata İttifakı: %0,89

Emek ve Özgürlük İttifakı: %1,68

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,08

ŞANLIURFA:

Recep Tayyip Erdoğan: %63,77

Kemal Kılıçdaroğlu: %34,13

Sinan Oğan: %1,67

Cumhur İttifakı: %61,86

Millet İttifakı: %11,16

Ata İttifakı: %0,00

Emek ve Özgürlük İttifakı: %21,06

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,29

Etiketler : deprem bölgesi seçim sonuçları 14 mayıs
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