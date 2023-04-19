Deprem bölgesinde seçim hazırlıkları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlerin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler, YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerlerin hazırlanarak yerlerine konulacağını bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda,"Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler, YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, konteynerlere ve içinde oy kullanılacak bölmelere ait görüntülere yer verildi.
Deprem bölgesinde oy kullanılacak konteynerler hazırlanıyor.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 19, 2023
İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan konteynerler,
YSK, valilikler ve kaymakamlıklarla koordine edilerek yerlerine konulacak pic.twitter.com/7qaDE80qSm
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