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04 Mayıs 2023 Perşembe 10:58:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 10:58:00

Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Afet bölgesinde OHAL kalkıyor. 9 Mayıs itibarıyla bitecek, uzatılmayacak. Yasal önlemler de alınmıştır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Afet bölgesinde OHAL kalkıyor. 9 Mayıs itibarıyla bitecek, uzatılmayacak. Yasal önlemler de alınmıştır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : deprem bölgesi ohal ali ihsan yavuz
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