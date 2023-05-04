04 Mayıs 2023 Perşembe 10:58:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 10:58:00
Deprem bölgesinde OHAL kalkıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Afet bölgesinde OHAL kalkıyor. 9 Mayıs itibarıyla bitecek, uzatılmayacak. Yasal önlemler de alınmıştır." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Afet bölgesinde OHAL kalkıyor. 9 Mayıs itibarıyla bitecek, uzatılmayacak. Yasal önlemler de alınmıştır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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