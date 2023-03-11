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11 Mart 2023 Cumartesi 08:36:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 08:36:00

Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemikleri sızlıyor

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu. Buradaki ziyaretinin ardından aracına bindiği sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Buradaki ziyaretinin ardından aracına bindiği sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin." dedi.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Malatya

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