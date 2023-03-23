VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan mesajı
Ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
İBB ve ABB sınıfta kaldı!
Emekliye 2 bin 500 lire ikramiye gündemde
Babacan'dan 6'lı koalisyona tehdit niteliğinde sözler
Meteoroloji'den çok kuvvetli yağış uyarısı!
Karamollaoğlu'ndan tepki çeken Ayasofya çıkışı
Deprem bölgesinde ilk sahur
Başkan Erdoğan'dan HDP'ye 'gizli ortak' göndermesi
Sahnede öldü!
Ayakta başlayan enboli ölüme kadar götürebilir
İftar sonrası yürüyün, sahurda hemen uyumayın
Meyve suyu yerine meyve tüketmeyi tercih edin
Dirençli hipertansiyon hastalarına ‘oruç' uyarısı
Cevizlibağ'da tramvayın çarptığı kişi ağır yaralandı
Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABD Hazine Bakanı Yellen, tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmediklerini söyledi
Brezilya'da üst düzey yetkililere suikast yapmayı planlayan suç örgütü çökertildi
Togg'a yoğun ilgi: Şu ana kadar 80 bin talep geldi
Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü, 28 kayıp
Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri paylaşıldı
Arjantin'de 6,5 büyüklüğünde deprem oldu
23 Mart 2023 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 07:15:00

Deprem bölgesinde ilk sahur

Kaynak: AA

ABONE OL

Deprem bölgesinde 6 ildeki vatandaşlar, çadır ve konteyner kentlerde ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk sahur yapıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar ilk sahuru konteyner kentte yaptı.

İlçenin muhtelif yerlerindeki bazı yardım dernekleri ise vatandaşlara ve görevlilere sıcak çorba ikram etti.

- ADIYAMAN

Adıyaman'da, Sincan Belediyesi Adıyaman Aşevi'ne gelen depremzede vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Vatandaşlardan Recep Delice, depremin şokunu halen atlatamadıklarını belirterek bu tür acıları bir daha yaşamamayı temenni etti.

Ramazan'ın rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Delice, "Allah'a çok şükür Sincan Belediyesi tüm imkanlarımızı karşılıyor. Birlik, beraberlik ve kardeşlik günü bugündür. Milletimize ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Hacel Delice ise hüzünlü bir sahur yaptıklarını dile getirerek, "Herkesin acıları var ama yine de bu acılara derman oluyorlar. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür yanımızdalar. Ramazan bereket ayı. Çok şükür bize mescit de yaptılar teravihleri kılıyoruz, bize sahur da hazırlamışlar ne kadar güzel, mutluyuz, bazı acıları unutuyoruz." diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Zeynep Tuana Doğaner de geçen Ramazan ayına göre daha değişik sahur yaptığını kaydederek, "Daha farklı ama herkes burada, dayılarım, kuzenlerim, teyzelerim. Geçen sene evdeydik ama bu sene burada çadırın altındayız. İlk sahurum, güzel geçti inşallah diğerleri de daha güzel ve daha kolay geçer." ifadelerini kullandı.

- ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ve geçen hafta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar ilk sahurunu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede vatandaşlar için sahur kumanyası dağıttı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı.

Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Etiketler : Gaziantep Kahramanmaraş Kilis SAHUR

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX