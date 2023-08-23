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Deprem bölgesinde hırsızlık yapanlar İHA'ya takıldı: Suçüstü yakalandılar
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23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:48:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:48:00

Deprem bölgesinde hırsızlık yapanlar İHA'ya takıldı: Suçüstü yakalandılar

Kaynak: AA

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören evlerden hırsızlık yaptıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, emniyetin bölgede keşif ve gözetleme faaliyetleri için kullandığı İHA'dan, Odabaşı Mahallesi'nde 5 kişinin hasarlı binalara girip dairelerin malzemelerini söktükleri tespit edildi.

Hasarlı binalardan eşya çıkaran şüphelilerin bu malzemeleri, birlikte geldikleri 2 araca yükledikleri belirlendi.

İHA ile izlenen şüpheliler İ.G, H.H.İ, A.A.İ, M.S, M.Z, ilgili birimlere bilgi verilmesi üzerine ekiplerce suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : HATAY DEPREM BÖLGESİ HIRSIZLIK
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