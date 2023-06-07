VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına para cezası
F-35'ler için çılgın rakam! Tam 2 milyar dolar
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında devir teslim
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü... Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı
Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisizleştirildi
Edirne'de 4,7 büyüklüğünde deprem
07 Haziran 2023 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 14:20:00

Deprem bölgesinde hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde ev, iş yeri, ahır ve samanlık olmak üzere hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hak sahipliği için talep başvurularının, e-Devlet ve deprem bölgesinde kurulan ofislerde gerçekleştirilebildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda 13 ilde kurulan 141 ofiste ve e-Devlet üzerinden bugüne kadar 137 bin 596 hak sahipliği talebi başvurusu alındığı belirtilen paylaşımda, talep başvurularının, mülk sahibi ve mülk sahibi varisi tarafından resmi müracaat tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılabildiği kaydedildi.

Etiketler : AFAD e-Devlet deprem bölgesi
Dizi dünyası buluştu

Dizi dünyası buluştu
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
Yazın tatil yok, iş var

Yazın tatil yok, iş var
Alanya Hadise'si

Alanya Hadise'si
Yaz sezonunu Icardi'yle açtı

Yaz sezonunu Icardi'yle açtı
Yeni yaşa yeni proje

Yeni yaşa yeni proje
"Kadir ile keyfimiz yerinde"

"Kadir ile keyfimiz yerinde"
Rolü için imajını değiştirdi

Rolü için imajını değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX