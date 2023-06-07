Deprem bölgesinde hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldı

Deprem bölgesinde hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hak sahipliği için talep başvurularının, e-Devlet ve deprem bölgesinde kurulan ofislerde gerçekleştirilebildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda 13 ilde kurulan 141 ofiste ve e-Devlet üzerinden bugüne kadar 137 bin 596 hak sahipliği talebi başvurusu alındığı belirtilen paylaşımda, talep başvurularının, mülk sahibi ve mülk sahibi varisi tarafından resmi müracaat tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılabildiği kaydedildi.