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Bosna Hersek ekibi Sakarya'da misafir edildi
19 Şubat 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 10:15:00

Deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayan Bosna Hersek ekibi Sakarya'da misafir edildi

Kaynak: TRT Haber

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Bosna Hersek ekibi, dönüş yolunda Sakarya'da konakladı.

Depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalanların kurtarılması için 10 gün boyunca gece gündüz görev yapan Bosna Hersek sivil savunma ve arama kurtarma ekibi, çalışmalarını tamamladı.

Ülkelerine dönüş yolunda Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğince Sakarya'da bir otelde misafir edilen ekipler, dinlendikten sonra Aziz Duran Parkı'nı ve Tarihi Çark'ı gezdi.

Buradaki restoranda kahvaltı yapan ekipler, derneğe de misafir oldu. Boşnak böreği, Türk kahvesi ve çay ikramlarının ardından ekiplere Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarının bulunduğu rozet ve anahtarlıklar hediye edildi.

Dernek Başkanı Rafet Yapıcı, yaşadıkları büyük depremlerden dolayı büyük üzüntü içeresinde olduklarını dile getirerek, "10 günden beri gece gündüz çalışan, bizlere destek veren Bosna Hersek sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerimizi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduk" dedi.

Etiketler : asrın felaketi deprem bosna hersek hatay arama kurtarma sakarya

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