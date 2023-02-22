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22 Şubat 2023 Çarşamba 11:21:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 11:21:00

Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var mı?

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11 ili etkileyen 10 ilde de yıkıcı etkileri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde su tehlikesine karşı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü harekete geçti. Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı, bölgede yapılan analizlerde şimdiye kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık riskine rastlanmadığını açıkladı.

Deprem bölgesinde su kirliliği tehlikesine karşı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü teyakkuza geçti.

Deprem bölgesinde su kirliliği tehlikesine karşı önlemleri en üst düzeyde tutuluyor.

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı, depremlerden etkilenen illerde herhangi bir bulaşıcı hastalık riski bulunmadığını, bu konuda bir sıkıntının da beklenmediğini bildirdi. Özsarı, depremin ilk gününden itibaren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak tetikte olduklarını ve mümkün olduğu kadar çevre sağlığı konusunda sorun yaşanmaması için çaba gösterdiklerini belirtti.

GÜNLÜK SU KLORLAMASI

Bulaşıcı hastalıkların temelinde su kirliliği ve temiz suya ulaşma sıkıntısının yattığına işaret eden Özsarı, deprem bölgesindeki illerde içme suyundan kaynaklanabilecek sorunlarla mücadele etmek için diğer kentlerden deprem bölgesine personel desteği sağladıklarını ayrıca günlük olarak su klorlaması, su analizleri ve çevre sağlığı anlamında faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.

Şu anda sahada halk sağlığı uzmanlarının ve çevre illerden gelen hekimlerin birinci basamak sağlık hizmeti ile çevre sağlığı hizmeti verdiğini ifade eden Özsarı, "Bulaşıcı hastalık anlamında herhangi bir sıkıntı olmaması için çalışmaktayız. Şu anda Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgesi illerimizde herhangi bir bulaşıcılık riski taşımıyoruz. Şu anda hepsi kontrol altında, bir sıkıntı da beklemiyoruz." dedi.

"SU NUMUNESİ ALIP KONTROL EDİYORUZ"

Şebeke sularını içme suyu olarak kullanmamaları konusunda vatandaşları uyaran Özsarı, "Klorlama hizmetimiz devam ediyor. Günlük yüzlerce noktadan su numunesi alıp kontrol ediyoruz. Uygunsuz noktalarda gerekli kuruluşlarla irtibat kurarak suyun klorlanmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde tankerlerle su taşınan yerlerde de "süper klorlama" yöntemiyle suyun dezenfeksiyonunu sağladıklarını dile getiren Özsarı, tankerlerdeki suların içilebilir noktaya geldiği zaman da vatandaşlara kullanmaları yönünde çağrı yaptıklarını belirtti.

Etiketler : Deprem bölgesi Şebeke suları Bulaşıcı hastalıkları

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