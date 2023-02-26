VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgesinde bebekler umudun adı oldu
California'da şiddetli yağış ve kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
İzmir'de vapur seferlerine hava engeli
Mardin'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan yorulmadan devam ediyor
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 889
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı
Dolmabahçe'de sessiz gece
Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi ziyaret edecek!
e-Devlet'te sızıntı iddialarına ilişkin açıklama!
Beşiktaş taraftarı, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı
Bahçeli: Ülkemizin acılı günlerinde sporun siyasete alet edilmesini kınıyoruz
MSB: Pakistan'ın deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemesi teslim alındı
Amsterdam'da konut sıkıntısı ve yüksek kiralar protesto edildi
Bakan Çavuşoğlu, Adıyaman'da konteyner kentte çalışmaları inceledi
Bakan Kasapoğlu'ndan Ziya Şengül için taziye mesajı
Karabük'te depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
"Evim Yuvan Olsun" kampanyasında başvuru sayısı 10 bine ulaştı
Devlet ve milletin el ele verdiği Elbistan'da yaralar hızlı şekilde sarılıyor
Ebrar Sitesi'nde düşen pencerenin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde enkazdan kurtuldular
AFAD Başkanı Sezer: Depremde can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Yıkılan binalarla ilgili 188 kişi tutuklandı
İtalya açıklarında batan teknede 43 düzensiz göçmen öldü
26 Şubat 2023 Pazar 23:54:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 23:54:00

Deprem bölgesinde bebekler umudun adı oldu

Kaynak: TRT

ABONE OL

Asrın afetinden sonraki 20 günde 11 binin üzerinde bebek dünyaya geldi. Doğan bebekler, deprem bölgesindeki ailelere buruk bir sevinç yaşattı.

Depremin yerle bir ettiği illerden gelen doğum haberleri, depremzede ailelere umut aşıladı. Afetten sonraki 20 gün içinde 11 binden fazla bebek dünya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İslahiye'de yaptığı açıklamada, "Yıkım ve ölüm, ağıt ve umut şehirlerinde; enkaz altında, doktor elinin uzandığı yaralı haberleri gibi şimdi de şifa bulan depremzede hasta sayıları ve hayatın şefkat çehresi diyeceğimiz haberler de var. Bu haberler bizi hayata yeniden bağlıyor. Son 20 günde, 11 afet şehrimizde 11 binin üzerinde bebek doğdu. Yeni doğan her bebek bize verilmiş bir umuttur demişti.

İşte o bebeklerden ikisi de depremin etkilediği illerden biri olan Gaziantep'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi.

İkiz kız bebekler Davut ailesinin umudu oldu.

''BANA ASLINDA UMUT VERDİLER''

25 yaşındaki depremzede anne Emel Davut duygularını TRT Haber'e şu şekilde anlattı:

"Bu felaketten sonra çok iyi bir duygu aslında. Bana aslında umut verdiler aslında. Çok ağrım var ama onları görünce her şeyi unutuyorum. Ya çok iyi bir duygu."

Etiketler : deprem sağlık bakanı fahrettin koca

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX