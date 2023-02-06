Deprem bölgesinde 3 asker şehit oldu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.
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