Deprem bölgesinde 189 konteyner kent kuruldu

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüklerinde yaşanan depremler sonrası çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Arama kurtarma ekipleri, bölgede hazır bulunmayı sürdürürken iyileştirme faaliyetleri kesintisiz yürütülüyor.

Depremden etkilenen bölgede, 332 çadır kent, 360 bin 167 çadır kuruldu. Çadırlarda barınma hizmeti verilen vatandaşların sayısı, 1 milyon 440 bin 668'dir. Bölgede, 189 konteyner kentin oluşturulma faaliyeti sürerken 90 bin 914 konteynerin alt yapı çalışması ve kurulumu da devam ediyor. Konteynerlerde barınma hizmeti verilen vatandaşların sayısı, 34 bin 120'dir.

DEPREM BÖLGESİNDE 228 BİN PERSONEL GÖREV ALIYOR

Barınma alanlarında, ilave 2 bin 284 mobil duş ile 5 bin 58 tuvalet konteyneri kullanıma sunuldu. Depremin etkilediği bölgede, barınma hizmeti verilen vatandaşların toplam sayısı, 1 milyon 593 bin 808'dir. Diğer illerde ise afetten etkilenen toplam 329 bin 960 vatandaşa barınma hizmeti sağlanıyor.

Depremin ardından, bölgede toplam 35 bin 250 arama kurtarma personeli görev yapmış olup sahada aktif olarak 4 bin 667 arama kurtarma personeli bulunuyor. Afette ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin yürütülebilmesi için bölgede, bugüne kadar toplam 271 bin 60 personelin görev yaptığı açıklandı. Bölgedeki faaliyetlerde, hala 228 bin 591 personelin çalıştığı ifade edildi.

Bölgede, toplam 18 bin 48 iş makinesi görevine devam ediyor. Çalışmalarda, 75 uçak ve 108 helikopterin kullanıldığı ifade edildi.

100 MİLYONA YAKIN SICAK YEMEK DAĞITIMI

Afetten etkilenenlerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve STK'lar tarafından gönderilen 369 mobil mutfağın kullanıldığı belirtildi. Bugüne kadar, bölgede toplam 97 milyon 451 bin 326 sıcak yemek verildi.

Depremde zarar gören yapıların belirlenmesi için 1 milyon 538 bin 9 binada, 4 milyon 765 bin 345 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlandı.

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek ödemesi, 1 milyon 25 bin 204 depremzede ailenin hesaplarına aktarıldı.