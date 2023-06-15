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15 Haziran 2023 Perşembe 16:31:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 16:31:00

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta hasat başladı

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6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arpa ve buğday hasadı başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arpa ve buğday hasadı başladı.

AA'da yer verilen habere göre, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilçede başlayan tahıl hasadının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan deprem felaketinden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan ilçedeki buğday üretiminin geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten Okumuş, yağışlardaki artışın rekolteye olumlu yansıdığını hatırlattı.

Okumuş, çiftçilerin, hükümetin açıklamış olduğu buğday alım fiyatını olumlu karşıladığına işaret ederek, "Türkoğlu ilçemiz hem sanayide hem de tarımda var. Amik Ovası'nın devamı olan Türkoğlu Ovası'nda bu sene yoğun şekilde buğday üretimi yapıldı. İlkbahar yağmurlarıyla beraber hem buğday rekoltesinde hem de buğdayın saplarında yani samanlarında iyi bir rekolte aldık. Çiftçimiz kazanıyor. İnşallah bundan sonra da buğday üretimine fazlasıyla devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçede çiftçilik yapan Mustafa Polat da bu yıl özellikle buğdaydan yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Hasadın önceki yıllara oranla daha iyi olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Depremden dolayı ne kadar üzgün olsak da sıkıntılar yaşasak da arazilerimiz verimiyle yüzümüzü güldürüyor. Şu anda mahsullerimizi ambarlarımıza koyuyoruz. Bu yıl dönümde geçen yıla göre yüzde 30'luk artış var."

Etiketler : kahramanmaraş deprem hasat
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