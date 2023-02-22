Deprem bölgesi için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor
Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentler için iki önemli uygulama hayata geçiriliyor. Buna göre, işten çıkarmalar yasaklanıp kısa çalışma ödeneğine geçilecek.
Başkan Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 'OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirlere dair kararname' Resmi Gazete'de yayımlandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI
Kararnameyle OHAL bölgelerinde, pandemi döneminde olduğu gibi İş Kanunu'ndaki 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak', 'işyerinin kapanması' gibi sebepler dışında işten çıkarma yasaklandı.
Kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlar için de OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılacak.
Deprem bölgesindeki işyerlerinde Sendika Kanunu kapsamındaki yetki tespiti, toplu sözleşmelerin yapılması, uyuşmazlıkların çözümü, grev ve lokavt süreleri de OHAL süresi boyunca uzatıldı.
- Hatay'da 'buharlı' görüntüsüyle hafızalara kazındı
- "Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik"
- "Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna çok net yanıt
- Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt
- Hasar tespitleri nasıl yapılıyor?
- Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var mı?