Kan bağışı seferberliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Kentte yaşayanlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, deprem bölgesinde oluşabilecek kan ihtiyacının karşılanması için kan bağış noktalarına gitti.

Erken saatlerde Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, deprem bölgesine kan bağışlamak için sıraya girdi.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, AA muhabirine Türk Kızılay kan hizmetleri olarak afet bölgesindeki stoklar için kan sağlamak üzere bütün organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Acil bir stok sıkıntısı olmadığını kaydeden Dolaş, "Ancak deprem gibi afetlerde çok öngörülebilir bir yol haritası çizmek mümkün olmuyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan özellikle İzmir'de panik yapmadan stoklarımıza destek vermek üzere kan bağış noktalarımızı ve ekiplerimizi ziyaret etmelerini rica ediyoruz. İzmir'de 10, tüm bölgede 21 kan bağışı ekibimiz faaliyetlerini gösteriyor." dedi.

Dolaş, kan bağış noktalarındaki yoğunluk nedeniyle bağışçılardan da sabır beklediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahip bölge merkezlerinden biri olmamıza rağmen her ekibin belli bir kapasitesi var. Bekleme süreleri biraz uzayabilir. Lütfen bu bekleme sürelerini geçirirken şunu tasavvur etsinler kafalarında: Şu an depremde göçüğün altında bekleyen insanlar var. Onlara yardım edebilmek adına sabırlı olsunlar. Kapasitemiz çok yüksek. Hiçbir şekilde bağış noktalarımızı, son bağışçıyı sedyelere almadan kapatmayacağız." diye konuştu.

"SABAH 5'TE BEKLEYEN 15 KİŞİ VARDI"



İzmir'in, kan bağışı konusunda duyarlılığı en yüksek illerden olduğunu vurgulayan Dolaş, "Saat 5'te yaklaşık bir 15 kişi donasyon alanımızın kapısında bekledi. Açılışı öne çekmemize rağmen bir anda büyük bir kalabalıkla karşılaştık. İnanın ki tüylerimiz diken diken oldu. Buradan aldığımız her iyilik tohumu, her damla kan afetzedelerimize ulaşacaktır. Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Afetten sonraki özellikle ilk bir hafta çok önemli. İnsanlar hastanede ya da yoğun bakım servislerinde yatarken dahi bu aldığımız kan bileşenlerine ihtiyaç duymaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"KORKULARIMIZ, ÜZÜNTÜLERİMİZ HEPSİ DEPREŞTİ"



Kan bağışlayan ev hanımı Hilmiye Dalgıç (52) kızını okula göndermek için kalktığında depremden haberdar olduğunu kaydederek, "Korkularımız, üzüntülerimiz hepsi depreşti." dedi.

Bu nedenle ellerinden geleni yapmak istediklerini, ilk iş olarak eşiyle kan bağışına geldiklerini aktaran Dalgıç, "İzmir'de 2020'deki depremde Bayraklı'daydık. Burada yaşadık. Bizim evlerde bir hasar yoktu ama çevremizde yıkılan evler vardı. O depremi yaşadıktan sonra şimdi çok daha farklı bir gözle bakıyorsunuz. Tekrar geçmiş olsun." diye konuştu.

Ünal Oruçkan da (51) sabah radyodan deprem olduğunu öğrenmesinin ardından kan bağışı yapmaya karar verdiğini dile getirerek, bu zamanlarda yardım etmek ve destek olmanın çok önemli olduğunu vurguladı. İzmir'de 2020'de yaşanan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremi de yaşadığını kaydeden Oruçkan, "O zaman da yapabileceğimiz bir şey varsa yapmaya çalıştık. Şimdi bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarına kan bağışı noktaları oluşturuldu.

Fatih Eminönü Meydanı'nda bulunan kan bağışı tırında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, yardıma koştu. Çağrı üzerine, meydana yakın noktalarda çalışanların yanı sıra belediye temizlik görevlileri, polisler ve çevre ilçelerden gelenler deprem bölgesi için kan bağışında bulundu.

Eyüpsultan'daki bir şantiyeden 3 arkadaşıyla kan vermek için merkeze geldiklerini aktaran Hayrettin Demirtaş, "Yaşanan depremde uzaklara yetişemiyoruz. Elimizden gelen, maddi desteğin yanında kan da verebilmek. Yaralılara destek olmak amacıyla kan vermeye geldik. Burası kalabalık. İnsanımız duyarlı." dedi.

Mustafa Demiralay, ellerinden gelenin kan bağışı yapmak olduğunu dile getirdi.

Fatih Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Osman Karapelit, "Depremdeki vatandaşlarımız için seve seve geldik. Hepsi kardeşimiz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'ndan kan bağışı için geldiği anlatan Süleyman Peker, "Depremi duyduktan sonra hemen yardım etmem gerektiğini düşündüm. Beyoğlu'nda oturuyorum, en yakın merkez buraydı. Sıra vardı, yoğundu." diye konuştu.

Vatandaşlar, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı'ndaki kan bağış aracına da yoğun ilgi gösterdi.

Kan veren Numan Söylemez, "Depremdeki vatandaşlarımızın kan ihtiyacı olduğundan dolayı kan bağışında bulunmaya geldik. O soğukta enkazın altında bekleyenler var. Bizim burada 1-2 saat beklememizin hiçbir değeri, önemi yok." dedi.

Azerbaycanlı Ramil Halilov da kötü bir dönemden geçildiğini ve destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Kadıköy rıhtımındaki kan bağışı çadırına gelenler de yoğunluk oluşturdu.

Eskişehir

Sabahın erken saatlerinden itibaren Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ne gelen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için kan verdi.

Merkezin sorumlusu Dr. Ozan Ateş, gazetecilere, merkezin, haftanın yedi günü açık olduğunu belirterek, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişinin kan bağışında bulunmak için geldiğini söyledi.

Kentte muhasebecilik yapan Sabri Yıldırım ise kan bağışında bulunmak için merkeze geldiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

İran uyruklu Ali Nejat da deprem haberini aldıktan sonra Türk halkına destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Kırşehir

Türk Kızılayın vatandaşları kan bağışına davet etmesi üzerine Cacabey Meydanı'nda daha önce kurulan bağış tırına gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Bağışta bulunanlardan Mustafa Remzi Ekinci, "Ben Değirmenkaşı köyünden geldim. Deprem olduğunu duydum, köyden hemen çıktım, kan bağışı yapmaya geldim." dedi.

Salih Atalay da deprem bölgelerinden gelen haberlere üzüldüğünü belirterek, "Radyo anonslarından kan ihtiyacı olduğunu duydum ve Kızılay tırına geldim. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaş olarak elimizden bu geliyor, bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Baki Yılmaz ise depremi duyar duymaz kan bağışına geldiğini ifade ederek, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Eğitim camiasına kan bağışı çağrısı

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla eğitim camiasını kan bağışına davet etti.

Karaköse, yazılı açıklamasında, enkazda kalan depremzedelere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Türk Kızılay tarafından yapılan açıklamada, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğu ancak ilerleyen saatlerde kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyulabileceğinin aktarıldığını anımsatan Karaköse, tüm öğretmenleri ve eğitim camiasını Türk Kızılayın kan merkezlerinde bağışta bulunmaya davet etti.

Trakya'da vatandaşlar kan merkezlerine başvurdu

Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Askeri personelin bağışları kışlada kabul edilirken, Edirne Kan Bağış Merkezi ile Edirne Valiliğinin bahçesinde kurulan çadırda da kan bağışları alınıyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi'ne gelen birçok jandarma ve polis, evrak doldurarak bağış için sıraya giriyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Batuhan Değiş, AA muhabirine, doğal afetlerin sık yaşandığı bir coğrafyada yer alan Türkiye'de olağanüstü durumlarda akla ilk kan bağışının geldiğini söyledi.

Böyle durumlarda ciddi bir kan ihtiyacı olduğunu belirten Değiş, "Acil durumlarda gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bugün burada yüksek bir yoğunluk var. Bu tarz durumlardan sonra da düzenli bağışçı sayımızın artacağını umuyorum." dedi.

Değiş, kış aylarında kan stoklarının düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Şuan 3 farklı noktada kan bağışlarını kabul ettiklerini ifade eden Değiş, "Merkezimize yaklaşık 80 kişi başvurdu. Kayıt olan kan vermeye devam eden 70 kişiden kan aldık şu an. Bu sayının gün sonuna kadar Edirne'de 500'ü aşmasını planlıyoruz. Ekiplerimizin mesai saati yok. Kan vermek isteyen herkes geldiği sürece kan alımına devam edeceğiz." diye konuştu.

Kan bağışı için merkeze gelen Ece Dikbıyık da deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istediğini, şu an elinden gelebilecek tek şeyin kan bağışında bulunmak olduğunu belirtti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

İstasyon Caddesi'nde kurulan çadıra gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Gerekli işlemlerin ardından vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.

Kent sakinlerinden Şaban Kılıçel, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bugün tüm Türkiye'nin üzücü bir olayla karşı karşıya kaldığını anımsatan Kılıçel, "Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda şifa bulurlar. İnşallah bir faydamız olur diye düşünüyorum." dedi.

Tekirdağ'da da Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Köprübaşı mevkisindeki alışveriş merkezinin önünde kan bağışı kabul ediliyor.

Doğu Anadolu'da, depremzedelere kan bağışı için Kızılay'da yoğunluk oluştu

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Kızılay Kan Merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Erzurum'da vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ne akın etti.

Vatandaşlardan Nizamettin Polat, iş yerini bırakarak kan bağışında bulunmak için merkeze geldiğini belirtti.

"Herkese geçmiş olsun." diyen Polat, "Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. İş yerimde sosyal medyayı takip ederken kan ihtiyacını duyduk. Acilen işimizi bırakarak buraya geldik. Bu sonuçta hepimiz için olabilecek bir durum. Allah kimseye vermesin. Bugün onlara yarın bize diyerek, koşarak kan merkezine geldik." ifadelerini kullandı.

İbrahim Papuçcu ise işlerini bırakıp koşarak kan vermeye geldiklerini belirterek, duyarlı davranışlarından dolayı kan vermeye gelen herkese teşekkür etti.

Erzincan

Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşların kan ihtiyacını karşılamak için Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ne gelen çok sayıda Erzincanlı bağışta bulundu.

Vatandaşlardan Erhan Özker, deprem bölgesinde bulunan yaralılar için kan bağışında bulunmak üzere merkeze geldiklerini, depremi yaşayan bir il olarak daha hassas davrandıklarını söyledi.

Mehmet Keser de deprem bölgesindeki kan ihtiyacını karşılamak için merkeze geldiğini ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Ağrı

Ağrı'da da vatandaşlar deprem bölgesindeki yararlılar için Kızılay kan alma birimine geldi.

Yoğunluğun oluştuğu merkezde vatandaşlar işlemlerin ardından sırayla kan bağışında bulunuyor.

Ardahan

Ardahan'da da vatandaşlar kan vermek için Kızılay Kan Merkezi'ne geldi.

Göle ilçesindeki Kızılay şubesine gelenler, kan vermek için işlem yaptı.

Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, Göle ilçesinin ardından Ardahan merkezde de çalışma yapacaklarını söyledi.

Kars

Kars'ta da Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Faikbey Caddesi'ndeki şubeye gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Gerekli işlemlerin ardından vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.

Gölcük depremini yaşayan Sakaryalılardan depremzedeler için kan bağışı seferberliği

Kent sakinleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bağış yapmak için Serdivan ilçesindeki Kızılay Kan Merkezi'ne akın etti.

Uzun kuyrukların oluştuğu merkezde bağış yapan Yavuz Toçoğlu, AA muhabirine, devletin deprem bölgesi için yardımlarını hızlı şekilde yaptığını belirterek, "Biz de buna elimizden geldiği şekilde nasıl yardımcı oluruz diye kan vermeye geldik. Onun dışında bağışlar yaparak devletimizin, milletimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Allah, ölenlere rahmet, yaralılara şifa nasip etsin." dedi.

Toçoğlu, 1999 Gölcük depremini yaşadığını ifade ederek, "Allah bir daha yaşatmasın, çok büyük afet. Tarifi mümkün değil. Allah ülkemizi muhafaza etsin, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Yiğit Arın da çok üzüldüklerini dile getirerek, "Orada olması bir şey ifade etmiyor, ha burada ha orada, elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bugün kan verdik, yarın ne gerekiyorsa maddi destek vereceğiz. Ülkemizin, vatandaşlarımızın her türlü yanındayız. 1999'daki depremi burada yaşadık, onu bildiğimiz için daha duyarlı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Kızılay tarafından Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda da kan bağışı yoğunluğu yaşandı.

Isparta

Türk Kızılayın Kaymakkapı Medyanı ile Piri Mehmet Mahallesi'ndeki kan alım merkezlerine gelenler, deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi. Yoğunluk oluşturan gönüllülerin, kan alımı sürüyor.

Bağışçılardan İbrahim Büyük, gazetecilere, depremzedelere yardım için kan bağış merkezine geldiğini söyledi.

Doğal afet dönemlerinde dayanışmanın önemli olduğunu belirten Büyük, "Hayatını kaybedenleri Allah rahmet eylesin, yaralılara şifa olsun. Bizler de kan bağışında bulunarak, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin böylesi zor durumlarında destek önemli. Herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.

Samsun

Türk Kızılayın vatandaşlara çağrısı üzerine Çiftlik Kan Alma Birimi'nde gelen gönüllüler, kan bağışı yaptı.

Birimde görevli Dr. Nisa Cebeci, AA muhabirine, ihtiyaç bölgelerine Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi olarak kan sevk edildiğini bildirdi.

Kan ihtiyacının sürekli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Cebeci, "Önümüzdeki günlerde oluşabilecek kan ihtiyacı için de tüm vatandaşlarımızı kan bağışına desteklerini bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Tuncer Erdoğan, baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, kan bağışının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle afet zamanlarında kan ihtiyacının fazla olacağını belirten Erdoğan, "İki çocuğumu alıp kan bağışı yapmak üzere kan merkezine geldik, bunu bütün vatandaşlarımızın yapması gerekiyor. Böyle zamanlarda birbirimize destek olmamız çok önemli" dedi.

Emrah Erdoğan da deprem bölgelerinde yüzlerce yaralının olduğunu belirterek, kan bağışının önemini vurguladı.

Herkesin, başına böyle bir afetin gelebileceğini düşünerek kan bağışında bulunması gerektiğini bildiren Erdoğan, depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konya

Konya'da sabah saatlerinden itibaren Türk Kızılayın Hacıveyiszade Camisi önündeki kan alma birimine gelen vatandaşlar, deprem sonrası kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Kan bağışında bulunanlardan Mevlüt Candek, insanların zor zamanlarda birlik olması gerektiğine işaret ederek, "Bölgede çok sayıda yaralı olduğu için herkesi Türk Kızılay kan bağışı merkezlerine bekliyoruz. Zor günleri inşallah hep birlikte atlatalım." dedi.

Bağışta bulunan Esra Kılıççı ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Buradan nasıl yardımda bulunabiliriz bilmiyorum. Ben en azından kan vermeye geldim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile en azından kan verelim." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne gelenler de deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllüler, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Adana

Adana'nın Kozan ilçe merkezindeki Irmak Caddesi'nde, kan bağışında bulunmak isteyenler için Türk Kızılay aracı konuşlandırıldı.

Türk Kızılayın vatandaşlara çağrısı üzerine alana gelen gönüllüler, kan bağışında bulundu.

Öte yandan, Belediye tarafından Cuma Pazarı'nda oluşturulan toplanma alanında vatandaşlara yemek dağıtılıyor.

Feke ilçesinde de Recep Çağlar Düğün Salonu ve Kapalı Semt Pazarı'nın toplanma yeri olarak belirlendiği ve isteyen vatandaşların burada kurulan çadırları kullanabileceği belirtildi.