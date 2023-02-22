VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da 'buharlı' görüntüsüyle hafızalara kazındı
Hakan Ülker Kimdir?
Ünlü Doç. Dr. Fatma Tuğba Günay ‘'İnsülin dirençli bireylerin diyetleri süresince komplikasyonların ...
Uğur Turan; Sağlık Turizmi eşittir güven
"Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik"
"Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna çok net yanıt
Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Hasar tespitleri nasıl yapılıyor?
Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var mı?
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yeni hayatı da enkaza gömüldü
"Sıradaki depremler artçı olur"
Deprem bölgesi için eleman aranıyor
Afetin genç neferleri
İki buçuk yaşındaki kız emekleyerek geldi
12 bin km'den uzanan yardım eli
Çalışana maaş ve yuva sanayiciye acil teşvik
Binlerce e-haciz kalkacak, icra dosyası açılmayacak
Evini güçlendir iki yıl sonra öde
Deprem bölgesi için yeni karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor
Yeni deprem konutları için düğmeye basıldı: Tarih ve proje başlangıcı belli oldu
"Gayrimenkulünüzü kaptırmayın"
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması görüntülendi
22 Şubat 2023 Çarşamba 10:24:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 10:24:00

Deprem bölgesi için eleman aranıyor

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Depremzedelerin bir kısmı bölgeyi terk ederek başka illerdeki yakınlarının yanına göç edince, depremin yıktığı şehirlerde başlayan yardım ve yeniden inşa seferberliği yoğun bir istihdam ihtiyacı doğurdu.

Depremzedelerin bir kısmı bölgeyi terk ederek başka illerdeki yakınlarının yanına göç edince, depremin yıktığı şehirlerde başlayan yardım ve yeniden inşa seferberliği yoğun bir istihdam ihtiyacı doğurdu. Konteyner kent kurulumları, geçici (yığma) ve kalıcı konut yapımı hızlandırılırken, bazı fabrikalarda da üretimin başlaması üzerine eleman bulma siteleri, bölgedeki acil inşaat işleri ve diğer hizmetlere yönelik eleman arayışını içeren ilanlarla doldu.

YAPI İŞLERİ ACİL

Bölgede çalışan çok sayıda şirket ilan sitelerinde binlerce iş ilanı oluşturdu. Deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyacına yönelik konteyner üreten bir şirket Eleman.net üzerinden verdiği ilanda "Firmamızın başlatmış olduğu prefabrik konteyner imalatı projesi için; Malatya bölgesindeki tesisimizde çalışmak üzere endüstriyel boyama yapmış, konteyner imalatında çalışmak üzere, rulo ile yaş boya yapabilecek boyacılar arıyoruz. Kalacak yer firmamız tarafından sağlanacaktır" denildi. Firma en az 5 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

YEMEK HİZMETİ TALEBİ

Depremin en yıkıcı şekilde yaşandığı Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedelere ve bölgede çalışanlara yemek hizmeti veren bir firma da aynı platformda verdiği ilanda aşçı, aşçı yardımcısı, garson ve bulaşıkçı aradığını duyurdu. Deprem seferberliği sadece deprem bölgesinde değil, deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan şirketlerde de istihdam ihtiyacı yaratıyor. Kocaeli'de konteyner üreten bir firma da Kariyer.net üzerinden verdiği ilanda, "Kocaeli Çayırova'daki fabrikalarımızda istihdam edilmek üzere; konteyner imalatında çalışacak, alanında mesleki yeterlilik belgesi bulunan ve deneyimli, elektrik ve sıhhi tesisat ustaları aranmaktadır" bilgilerini paylaştı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları ile otobüslerle şehri terk ediyor. Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

Etiketler : Depremzedeler Kocaeli Çayırova eleman Kenan Çağlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX