Deprem bölgesi için eleman aranıyor

Depremzedelerin bir kısmı bölgeyi terk ederek başka illerdeki yakınlarının yanına göç edince, depremin yıktığı şehirlerde başlayan yardım ve yeniden inşa seferberliği yoğun bir istihdam ihtiyacı doğurdu. Konteyner kent kurulumları, geçici (yığma) ve kalıcı konut yapımı hızlandırılırken, bazı fabrikalarda da üretimin başlaması üzerine eleman bulma siteleri, bölgedeki acil inşaat işleri ve diğer hizmetlere yönelik eleman arayışını içeren ilanlarla doldu.

YAPI İŞLERİ ACİL

Bölgede çalışan çok sayıda şirket ilan sitelerinde binlerce iş ilanı oluşturdu. Deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyacına yönelik konteyner üreten bir şirket Eleman.net üzerinden verdiği ilanda "Firmamızın başlatmış olduğu prefabrik konteyner imalatı projesi için; Malatya bölgesindeki tesisimizde çalışmak üzere endüstriyel boyama yapmış, konteyner imalatında çalışmak üzere, rulo ile yaş boya yapabilecek boyacılar arıyoruz. Kalacak yer firmamız tarafından sağlanacaktır" denildi. Firma en az 5 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

YEMEK HİZMETİ TALEBİ

Depremin en yıkıcı şekilde yaşandığı Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedelere ve bölgede çalışanlara yemek hizmeti veren bir firma da aynı platformda verdiği ilanda aşçı, aşçı yardımcısı, garson ve bulaşıkçı aradığını duyurdu. Deprem seferberliği sadece deprem bölgesinde değil, deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarına yönelik üretim yapan şirketlerde de istihdam ihtiyacı yaratıyor. Kocaeli'de konteyner üreten bir firma da Kariyer.net üzerinden verdiği ilanda, "Kocaeli Çayırova'daki fabrikalarımızda istihdam edilmek üzere; konteyner imalatında çalışacak, alanında mesleki yeterlilik belgesi bulunan ve deneyimli, elektrik ve sıhhi tesisat ustaları aranmaktadır" bilgilerini paylaştı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler sonrası evleri yerle bir olan vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları ile otobüslerle şehri terk ediyor. Otobüs firmasından çalışan Kenan Çağlar, "Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.