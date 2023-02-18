Deprem bölgelerine gemiyle yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yüklenen 128 yaşam konteyneri, 83 iş makinesi, temel ihtiyaç malzemesi yüklü 21 tır ve çok sayıda mobil tuvaletin bulunduğu "Cappodacia Seaways" isimli yük gemisi, İskenderun Limanı'na yanaştı.

Malzemeler, tırlara yüklenerek afet bölgelerine sevk edildi.