Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralılardan 6 bin 366'sı taburcu edildi
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 7 bin 753 yaralıdan 6 bin 366'sı taburcu edilirken, 1387 depremzedenin tedavisi sürüyor.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.
Şu ana kadar İstanbul'a getirilen 7 bin 753 yaralıdan 6 bin 366'sı taburcu edilirken, 1387 depremzedenin tedavisi devam ediyor.
Yaralı depremzedelerin 247'si Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 62'si Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde, 55'i Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde, 38'i Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de kentin çeşitli hastanelerinde tedavi görüyor.
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