Deprem bölgelerinde tahliye noktaları oluşturuldu

Jandarma birimlerince depremden etkilenen 10 ilde tahliye alanları oluşturuldu.

Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuranların tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacak. Tahliyesi sağlananlar, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecek.

Tahliye talepleri, illerin barınma kapasitesine göre planlanıyor. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyenler, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeleri yapılacak.