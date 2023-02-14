14 Şubat 2023 Salı 15:49:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 15:49:00
Deprem bölgelerinde hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında 102 tutuklama
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 102 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 102 şüpheli tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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