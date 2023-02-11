Deprem bölgelerinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi. Deprem Suçları Soruşturma Bürolarının, yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini tereddütsüz uygulayacağı belirtildi.
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi.
Deprem Suçları Soruşturma Bürolarının, yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini tereddütsüz uygulayacağı belirtildi.
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