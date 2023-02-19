Deprem bölgelerinde 82 kişiye umut olan Kocaelili itfaiyeciler, çiçeklerle karşılandı

17 Ağustos 1999'daki depremde sarsılan Kocaeli'den 108 kişilik ekip, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı 6 Şubat sabahı yola çıktı. Bölgeye giden ekipler Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Görev yaptıkları süre boyunca 82 vatandaşı enkazdan kurtararak Kocaeli'nin gurur kaynağı olan ekipler, kente dönüşlerinde aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Araçlarından inen itfaiye görevlileri, yakınlarına sarılarak hasret giderdi.

"MARMARA DEPREMİ'NİN EN AZ 5 KATI"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, karşılamada yaptığı konuşmada, çok sayıda insanı kurtaran itfaiye personeline teşekkür etti.

İtfaiye ekiplerinin geri döndüğünü ancak başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere 500'e yakın personelin mücadeleye devam ettiğini anlatan Uysal, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni etti.

İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da 04.17'deki depremin hemen ardından Büyükakın'ın talimatıyla 1 saat içinde yola çıktıklarını söyledi.

Depremin boyutunu Kahramanmaraş'a vardıkları zaman anladıklarına değinen İslamoğlu, "İkinci ekip Adıyaman'a, üçüncü ekip de Hatay'a hareket etti. Yıllardır itfaiye teşkilatları olarak birçok çalışmaya katıldık ama ben böylesini hiç görmemiştim. İnanın ki, Marmara Depremi'nin en az 5 katı." diye konuştu.

İslamoğlu, devlet, millet, sivil toplum örgütleri, gönüllüler el ele vererek, 15 gün içerisinde yaraların sarılmaya başlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Enkaz altlarında çok hikayeler var. Çok anlatılması gereken hikayeler var. İtfaiye teşkilatımın 108 personelini, enkaz altında canlarını hiçe sayarak, yıkılmış, cesaret edilemeyen yerlere giren fedakar arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Adıyaman'da 15, Kahramanmaraş'ta 22 canı kurtardık. Defne'de, Antakya'da 45 cana el uzattık. Allah'a şükürler olsun bir insanı kurtarmak bir alemi kurtarmak gibi. 82 alemi kurtarmış gibi sevinçliyiz ama aynı zamanda hüzünlüyüz. Görevimizi en iyi şekilde yerine getirerek 14'üncü günde sağ salim dönüş yaptık."

AKRABASINI ENKAZDAN ÇIKARIP ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ



İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz ise ilk çıkan ekiplerin Adıyaman'a gittiğini belirterek, kendisinin de Adıyamanlı olduğunu ve ailesinin bir kısmının enkaz altında kaldığını aktardı.

Adıyaman'da ikisi kendi ailesinden toplam 15 kişiyi canlı çıkardıklarını anlatan Gürbüz, "Dayımlar enkaz altındaydı. Dayımlardan 3 kişiyi kaybettik, 2 kişiyi sağ çıkardık. Acımızı içimize gömdük. Cenazeleri çıkarttıktan sonra büyüklerimize teslim ettik. Onlar cenaze işlemlerini yaparken biz çalışmaya devam ettik." şeklinde konuştu.

7 AYLIK HAMZA BEBEĞİN KURTULUŞU EKİPLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ



İtfaiye eri Elçin Güçlü de deprem gecesi nöbetçi olduğunu ve sabaha karşı yola çıktıklarını dile getirerek, 4-5 gün Kahramanmaraş'ta kaldıktan sonra Hatay'a geçtiklerini kaydetti.

Çalışmalar sırasında kendisini etkileyen çok olay olduğunu dile getiren Güçlü, şöyle konuştu:

"7 aylık Hamza bebeği çıkardık, o bizi çok etkiledi. Önce ses aldık, acaba ağlama sesimi diye tereddütte kaldık. Ses aldığımız noktada yoğunlaştık. Ulaştığımızda hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Suratına ışık tutuyoruz, tepki vermiyor. Ondan sonra bizi hissettikçe inlemeler arttı. Yanında ablası vardı, vefat etmişti. Bebeğimizi oradan çıkarınca, benim de 3 aylık bir çocuğum var, kendi çocuğumu çıkarıyormuşum gibi o kadar çok etkilendim ki, hala daha o anı ara ara yaşıyorum. Bizi gerçekten derinden etkiledi."

İtfaiye Ekip Amiri Zafer Yavuz, artçılar devam ederken müdahaleyi sürdürdüklerini ifade etti.

Enkazda çalışma yaparken yakındaki yıkıntıda bebek olduğu ihbarı gelince hareket geçtiklerini belirten Yavuz, "İçeriye girince şok oldum, avuç kadar çocuktu. 21 günlük çocuk olduğunu söylediler. Annesinin kucağındaydı, annesi vefat etmişti maalesef. Sadece ağzıyla emzik arıyordu, karnını doyuracak bir şeyler arıyordu. O çok farklı bir duygu. Sevinecek misin, üzülecek misin." ifadesini kullandı.

"İNSANLAR O KADAR ÇOK DUA EDİYOR Kİ, ARTIK KENDİNİ UNUTUYORSUN"



Yavuz, başka ülkelerden gelen ekiplerin bazı enkaza girmeye cesaret edemediğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu enkaza girmek tehlikeli dediler ama biz Türk milletiyiz, korkuyla işimiz yok. Kadere inanan insanlarız. Oraya giriyorsunuz, o insanlar sana o kadar çok dua ediyor ki, sen artık kendini unutuyorsun. Onu çıkarmak gerekiyor ve Rabbim güç kuvvet veriyor. Benim bel fıtığım var, 14 gün orada çalıştım bir gün şikayet etmedim. Allah'ın lütfu. Hele 110 kiloluk kişiyi çıkardım tek başıma, o da Rabbimin gücü. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik."

İtfaiye eri Ali Özdemir, Kocaeli itfaiyesinin, 17 Ağustos depremini en yakından yaşayan teşkilat olduğuna dikkati çekerek, 82 kişiye umut olduklarını ve alınlarının akıyla memleketlerine döndüklerini dile getirdi.