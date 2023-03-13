Depreme ait yeni görüntüler! Marketteki eşyalar dışarı fırladı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeri İş Merkezine ait farklı açıdan güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. 89 kişinin öldüğü iş merkezinde bulunan markette, deprem ile birlikte eşyalar dışarı fırladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilendi. O illerden biri de Diyarbakır'dı. Şehirde 1'i boş 7 yapı yıkıldı. O yapılardan Galeri İş Merkezi ve üstündeki siteden 89 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Yapının yıkılmasına ait daha önce farklı açılardan güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Bu yapıya ait farklı açıdan yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Deprem ile birlikte iş merkezi altındaki markette çökmeyle birlikte eşyalarını dışarı fırladığı görüldü.

Öte yandan, Diyarbakır'da "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 zanlı "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklanmış, 23'ü adli kontrol tedbirleriyle olmak üzere 25 kişi serbest bırakılmıştı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Tutuklananlar arasında Galeri İş Merkezinin kolonlarına müdahale ettikleri ileri sürülen şüphelilerde bulunmakta.