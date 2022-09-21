Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü

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21 Eylül 2022 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 18:09:00

Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında bir yangın söndürme helikopteri düştü

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın yaralandığını açıkladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Vali Atik yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti.

Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın yaralandığını açıkladı.

Etiketler : denizli helikopter çardak
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