VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son Dakika: Erzincan'da deprem
"Türkiye'de et, süt sorununu çözeceğiz"
Meteoroloji'den 10 kente sarı kodlu uyarı! Şemsiyenizi almadan çıkmayın!
12 Eylül'den kurtulalım
Pasifik'te kokutan görüntü!
Kıyafet değil ses önemli
13 Eylül 2023 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 07:18:00

Denizli'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Abdulmusavir Gulami (31) yönetimindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, Korucuk Mahallesi Pamukkale Bulvarı'nda kontrolden çıkıp önce refüjdeki palmiye ağacına sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Gulami ile yanında bulunan İsa Şengün'ün (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Etiketler : trafik kazası kayıp hayatlar yabancı uyruklu Denizli'
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Ayrıldılar

Ayrıldılar
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX