Denizli'de terör örgütü 5 FETÖ üyesi yakalandı

Denizli geneli FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay netleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç memur yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay netleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 2 ihraç memur, 1 ihraç askeri personel ve 1 ByLock kullanıcısı şahıs olmak üzere 4 kişi yakalandı ve çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şüpheli tutuklandı.