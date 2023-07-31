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31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:36:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:36:00

Denizli'de terör örgütü 5 FETÖ üyesi yakalandı

Kaynak: IHA

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Denizli'de FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri hakkında adli işlem yapıldı.

Denizli geneli FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay netleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç memur yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan haklarında 6 yıl 3 ay netleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı 2 ihraç memur, 1 ihraç askeri personel ve 1 ByLock kullanıcısı şahıs olmak üzere 4 kişi yakalandı ve çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şüpheli tutuklandı.

Etiketler : FETÖ-PDY tutuklama Denizli
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