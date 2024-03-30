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Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi
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30 Mart 2024 Cumartesi 21:20:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 21:20:00

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Denizli'nin Bekilli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahallesinde ikamet eden Şuayip ve eşi Havva Şenkaya, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şenkaya çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen karı kocanın cesedi, otopsi için Bekilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : Denizli Bekilli Karbonmonoksit Zehirlenme
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