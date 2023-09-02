Denizli'de otobüs kazası: 3 can kaybı

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı.

Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.