Denizli'de otobüs kazası: 3 can kaybı
Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otobüsün minibüs ve hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen otobüs, Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bir minibüs ve hafif ticari araca çarptı.
Otobüs, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yan yattı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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