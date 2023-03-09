Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Başkancı Mahallesi'ndeki Kumluk Caddesi'nde Murat Ç'nin kullandığı minibüs, manevra yaptığı sırada Yaşariye Çetgin'e (89) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Çetgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, sürücü Murat Ç'yi gözaltına aldı.
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