VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fırsatçı ev sahipleri asgari ücret zammına göz dikti
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz artırımı olacak mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ'cü sınırda yakalandı
Birbirlerine düştüler! " 7 dönem vekillik yaparken neden 'değişim' demedin?"
İYİ Parti'den CHP'ye soğuk duş!
Yeni dönemin ilk grup toplantısına başkanlık edecek!
21 Haziran 2023 Çarşamba 07:52:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 07:52:00

Denizli'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: IHA

ABONE OL

Denizli'de tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Denizli'ni Çardak ilçesinde karşı şeride geçen tırın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki 42 VD 664 plakalı tır, karşı şeride geçerek Güven firmasına ait Düzce'den Muğla'nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen tır toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, tır sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6'sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : tır otobüsle kafa kafaya çarpıştı Çardak ilçesi Denizli
Kilt giydi

Kilt giydi
Fransa'da gururlandı

Fransa'da gururlandı
Bayramda sahnede

Bayramda sahnede
Dijitalde zirvede

Dijitalde zirvede
Antalya 'Hadise'si

Antalya 'Hadise'si
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX