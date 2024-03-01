Hastane bahçesine saldırı: Çok sayıda yaralı var

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01 Mart 2024 Cuma 17:47:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 17:47:00

Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA

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Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç, hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.

Öte yandan, yaralıların hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

Etiketler : Pamukkale Üniversitesi Hastane Saldırısı Acil Servis
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