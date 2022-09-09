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09 Eylül 2022 Cuma 16:31:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 16:31:00

Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı

Kaynak: AA

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Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı

Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.

Etiketler : denizli muğla orman yangını
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