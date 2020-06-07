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07 Haziran 2020 Pazar 12:32:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 12:32:00

Denizlerdeki sığınmacı hareketliliği pandemi sürecinde azaldı

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Deniz yoluyla Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen sığınmacıların "umut yolculuğu", yeni tip koronavirüs sürecinde yavaşladı.

Afganistan, Pakistan, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerdeki savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle sığınmacıların yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme çabası, geçmiş yıllara ve aylara göre pandemi döneminde hız kesti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de, emniyet ve jandarma ekiplerinin de karadaki yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri devam etti.

AA muhabirinin Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın mart ayında tüm denizlerde 2 bin 907 sığınmacı yakalandı. Nisan ayında bu rakam, pandemi sürecinin de etkisiyle 253'e düştü, mayıs ayında ise 582'ye çıktı.

Hayat kurtaran operasyonlara imza atan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen yıl mart ile mayıs ayları arasında Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen 7 bin 173, bu yıl aynı dönemde de 3 bin 742 sığınmacıyı yakaladı.

HAYATINI KAYBEDEN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN SAYISI AZALDI

Deniz araçlarının alabora olması ya da batması sonucu hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı, 2019'un mart ile mayıs ayları arasında 16 iken bu yıl aynı aylarda 4 kişi "umuda yolculuk"ta yaşamını yitirdi.

Resmi verilere göre, bu yıl mart ayında 86 olarak kayıtlara geçen düzensiz göç olayı sayısı nisanda 15, mayısta 21 oldu.

Sahil güvenlik ekiplerinin ilkbahar mevsiminde müdahale ettiği olayların sayısı 2019'da 219, bu yılın aynı döneminde ise 122 olarak gerçekleşti.

Sığınmacıların yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık ettikleri iddiasıyla söz konusu periyotta 2019'da yakalanan organizatör sayısı 12 iken 2020 yılında olay sayısındaki düşüşe bağlı olarak 3 kişi gözaltına alındı.

MÜŞTEREK OPERASYONLAR

Yasa dışı göçü engellemek ve sığınmacıların yaşamını kurtarmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve emniyet ekipleri ile müşterek operasyonlar gerçekleştiriyor.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "Yıllara Göre Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı" tablosuna göre, bu yılın 5 ayında 56 bin 518 kişi yakalandı.

Sığınmacıların uyruk dağılımına bakıldığında ilk sırada 19 bin 801 kişi ile Afganlar yer aldı.

Operasyonlarda 9 bin 110 Suriye, 6 bin 95 Pakistan, 2 bin 72 İran, 1268 Filistin, 1179 Irak, 471 Gürcistan, 75 Myanmar, 54 Moldova uyruklu ve diğer ülkelerden 16 bin 393 sığınmacı yakalandı.

Bu süre zarfında 1401 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

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