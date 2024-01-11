11 Ocak 2024 Perşembe 19:33:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 19:33:00
Denizkurdu Tatbikatında rahatsızlanan asker şehit oldu
MSB: Denizkurdu Tatbikatında mayın temizleme eğitimi icra eden Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat rahatsızlanarak şehit düşmüştür.
MSB: Denizkurdu Tatbikatında mayın temizleme eğitimi icra eden Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat rahatsızlanarak şehit düşmüştür.
January 11, 2024
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