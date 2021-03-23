Yerli ikmal gemimize yerli kalkan

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23 Mart 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 17:00:00

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DIMDEG), Hava taarruzuna karşı 'GÖKDENİZ' ile korunacak

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Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DIMDEG) Projesi kapsamında inşa faaliyetleri devam eden TCG DERYA, hava tehditlerine karşı ASELSAN GÖKDENİZ ile korunacak.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen başlatılan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DIMDEG) Projesi kapsamında, TCG DERYA (A-1590) Gemisinin inşa faaliyetleri devam ediyor. 28 Haziran 2018 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Sefine Tersanesi arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen TCG DERYA'nın, silah yükü de belli oldu. TCG DERYA, iki adet ASELSAN GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi (CIWS) ve iki adet ASELSAN STOP 25mm'lik Stabilize Top Sistemi ile donatılacak.

SavunmaSanayiST'in haberine göre, Tıpkı TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR Tank Çıkarma Gemileri gibi iki adet CIWS'e sahip olacak TCG DERYA, bu sayede gemisavar füze gibi tehditlere karşı etkin bir şekilde korunabilecek. TCG DERYA'nın, 2024 yılının ilk çeyreğinde envantere alınması planlanıyor. Tasarımında birtakım değişiklikler yapılan TCG DERYA, daha etkili bir şekilde ikmal gerçekleştirebilecek.

DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ (DIMDEG)

DİMDEG, sahil desteği olmaksızın, en az dört geminin ikmal maddeleri (yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt, cephane vb.) bütünlemesini denizde ikmal yöntemi ile gerçekleştirebilecek. DİMDEG; gemiler ile üzerlerinde konuşlu bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakımlarının-onarımlarının yapılmasına da destek sağlayacak.

Komuta-Kontrol Gemisi olarak görev yapacak olan DİMDEG, Savaş Dışı Harekât kapsamında insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele, doğal afet yardım, arama kurtarma, muharip olmayanların tahliyesi faaliyetlerine destek sağlayacak.

TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinden (LHD) sonra Türk Deniz Kuvvetleri'nin ikinci büyük gemisi olacak DİMDEG, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşme uyarınca Sefine Tersanesi tarafından inşa edilerek teslim edilecek olup, proje kapsamında ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı tarafından aşağıdaki savaş sistemi bileşenleri sağlanacak:

Etiketler : gökdeniz hava savunma türkiye savunma sanayi
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