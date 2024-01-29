VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail vahşeti bitmiyor! Gazze'de şehit sayısı 26 bin 637'ye yükseldi
Balıkesir'de organize suç ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu
Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal
MİT'ten PKK'nın şehir yapılanmasına darbe: Sözde sorumlu yakalandı
Uluslararası Göç Örgütü: 2024'te Akdeniz'de 100'e yakın düzensiz göçmen öldü veya kayboldu
İETT otobüsünde panik anları! İki aydır bakım yapılmadığı ortaya çıktı
29 Ocak 2024 Pazartesi 17:47:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 17:47:00

Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

17.05 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

BUDO'nun sabahtan bu yana 10 seferi daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmişti.

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Narlı-Marmara hattında yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 18:00 seferi 17:00'de, Geyikli'den ise saat 19:00 seferi 18:00'de yapılacaktır. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimizin saatinde yapılması planlanmaktadır. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 07:00, 11:00 ve 15:00'de, Kabatepe'den ise saat 09:00, 13:00 ve 17:00'de seferler yapılacaktır."

Etiketler : deniz otobüsü hava şartları sefer iptal
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX