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Deniz ulaşımına fırtına engeli
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14 Şubat 2024 Çarşamba 16:41:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 16:41:00

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Kaynak: AA

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Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki bazı seferler, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 11.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 saatlerindeki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.

Etiketler : vapur iptal fırtına nedeniyle arabalı seferler
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