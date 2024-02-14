Deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 11.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 11.00 saatlerindeki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın için diğer hatlarda herhangi bir değişikliğin olmadığı bildirildi.