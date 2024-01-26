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26 Ocak 2024 Cuma 16:39:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 16:39:00

Deniz Uğur, yepyeni bir formatla ekranlara geliyor!

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Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Deniz Uğur, yepyeni bir formatla sizlerle buluşuyor. Deniz Uğur ile 24 Hafta Sonu programı, her Cumartesi ve Pazar saat 10.00'da ekranlara gelecek.

Deniz Uğur, beslenmeden psikolojiye, eğitimden mutfağa, sağlıktan teknolojiye kadar hayatın içinden tüm merak ettiklerinizi 24 ekranında sizlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'den ve Dünya'dan gündeme ilişkin konuları, haftanın önemli gazete başlıklarını, birbirinden ilginç konu ve alanında uzman konuklar ve ekranların sevilen isimleriyle keyifli sohbet etmek için 24 ekranında 24 Hafta Sonu'nda buluşuyoruz.

Deniz Uğur ile 24 Hafta Sonu; 27 Ocak Cumartesi'den itibaren her Cumartesi ve Pazar saat 10.00'da 24'te.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17.10.1973 Ankara doğumludur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Birçok sinema, tiyatro, tv programı ve dizi yapımlarında oyuncu/sunucu olarak yer almıştır. Seslendirme sanatçısı, köşe yazarı, senarist ve haber spikeri olarak birçok profesyonel tecrübesi vardır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Etiketler : 24 hafta sonu deniz uğur program
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