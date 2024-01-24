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24 Ocak 2024 Çarşamba 17:59:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 17:59:00

Deniz Uğur ekranlara geri dönüyor!

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Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Deniz Uğur, yepyeni bir formatla sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Televizyon kariyerine damga vuran oyuncu ve sunucu, izleyicilerle buluşmak için 24'te yeni bir heyecanla ekranlara geri dönüyor.

Deniz Uğur, beslenmeden psikolojiye, eğitimden mutfağa, sağlıktan teknolojiye kadar hayatın içinden tüm merak ettiklerinizi 24 ekranlarında sizinle paylaşmaya hazırlanıyor. Deniz Uğur'la keyifli sohbetler için 24 ekranlarını bekleyin.

Deniz Uğur çok yakında 24'te...

Deniz Uğur Kimdir?

Deniz Uğur, 17.10.1973 Ankara doğumludur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Birçok sinema, tiyatro, tv programı ve dizi yapımlarında oyuncu/sunucu olarak yer almıştır. Seslendirme sanatçısı, köşe yazarı, senarist ve haber spikeri olarak birçok profesyonel tecrübesi vardır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Etiketler : Deniz Uğur 24 tv program
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