Deniz Kuvvetleri torpido atışıyla hedefleri tam isabetle vurdu

MSB'den yapılan açıklamada, "Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadesi kullanıldı.

Her türlü durum ve şartta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için muharebe yapar gibi eğitim yapmaya devam eden Deniz Kuvvetlerimizin kahraman leventleri, torpido atışlarında hedefleri tam isabetle vuruyor.#MSB pic.twitter.com/S17zI4p91c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2023

Bakanlık, torpido atışlarıyla hedeflerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.