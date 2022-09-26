Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 9 limanı ziyaret edecek
Kaynak: AA
Deniz Kuvvetler Komutanlığı'na ait gemiler Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 9 limana ziyarette bulunacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gemiler Karadeniz Ereğli, İstanbul Dolmabahçe, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, İzmir, Marmaris, Mersin ve İskenderun limanlarını yarın ziyaret edecek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Marmaris, Mersin ve Gölcük'te konserler verecek.
Vatandaşlar gemileri ziyaret edip, konserlere katılabilecek.
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