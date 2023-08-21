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21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:00:00

Deniz kaplumbağaları için kafesleme yöntemiyle yapılan yuva sayısı 2 bin 551'e ulaştı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Deniz kaplumbağaları için kafesleme yöntemiyle yapılan yuva sayısının 2 bin 551'e ulaştığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, çevreyi ve doğal yaşamı korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde alınan tedbirlerle nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının, geçen yıl 1824 olan yuva sayısının bu yıl 2 bin 551'e yükseldiği belirtildi.

Bu kapsamda, Mersin Göksu deltasında 163 yuva, Antalya Belek'te 1200, Patara'da 426, Fethiye Göcek kumsalında 88, Köyceğiz Dalyan'da ise 674 yuvanın tespit edildiği açıklandı.

Akdeniz'deki en büyük yuvalanma alanı olan Antalya Belek Sahili'ndeki kafesleme çalışmalarıyla insan faaliyetleri ve yaban hayvanlarından kaynaklanabilecek tehlikelere karşı korunan deniz kaplumbağalarının, yumurtalarından çıkarak doğal yaşamları olan denize doğru yol almaya başladıkları kaydedildi.

"ÖZEN GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğal yaşamın korunmasının ekolojik dengenin bozulmaması için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Deniz kaplumbağalarının yumurtalarını, kafesleme yöntemiyle koruma altına aldıklarına işaret eden Özhaseki, "Daha sonra yuvadan çıkan minik dostlarımızın Akdeniz'in mavi sularına kavuşmasına yardımcı oluyoruz. Deniz kaplumbağalarımızın denize güvenle ulaşabilmeleri için kafesleme yöntemiyle yaptığımız yuva sayısı 2 bin 551'e ulaştı. Ekolojik sistemin sürekliliği ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sevimli dostlarımıza ve yaşam alanlarına, yuvalarına gereken özeni göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : mehmet özhaseki deniz kaplumbağaları kafesleme yöntemi yuva
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