30 Haziran 2024 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 23:08:00
Deniz dibi didik didik taranıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetleri kapsamında bakanlık ve özel sektör eli ile 2023 yılından bu yana 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti gerçekleştirildiğini açıkladı.
Denizdibi Tarama Başmühendisliği'nce 1 milyon 60 bin metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, özel sektör firmalarının ise 4.9 milyon metreküp tarama yaptığını anlattı.