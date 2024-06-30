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30 Haziran 2024 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 23:08:00

Deniz dibi didik didik taranıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetleri kapsamında bakanlık ve özel sektör eli ile 2023 yılından bu yana 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi tarama faaliyeti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denizdibi Tarama Başmühendisliği'nce 1 milyon 60 bin metreküp tarama faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, özel sektör firmalarının ise 4.9 milyon metreküp tarama yaptığını anlattı.

Etiketler : Bakan Uraloğlu deniz dibi tarama
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