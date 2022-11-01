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01 Kasım 2022 Salı 15:01:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 15:01:00

Deniz Baykal CHP'den istifa mı ediyor? Siyaset gündemini sallayan iddia

Kaynak: İHA

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Deniz Baykal'ın, CHP'den istifasının an meselesini olduğunu söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Baykal'ın istifa etme düşüncesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasa şu ifadelere yer verdi:

"Önce silahlı kuvvetler kimyasal silah kullanıyor, şimdi de polis uyuşturucu satıyor. Türkiye'yi bölme, Suriye'ye çevirme politikası FETÖ ve CHP'nin önderliğinde, ABD'nin komutasında devam ediyor. Bu hallerede mi düşecektin CHP. Deniz Baykal'ın istifası an meselesi."

Öte yandan önceki gün CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal için ise şu açıklamalarda bulundu :

"Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal CHP'den istifa etmiş. CHP'nin ABD'ye teslim olduğu bir dönemde çok isabetli bir karar olmuş. Gün tam bağımsız Türkiye için mücadele etme günüdür. Allah yolunu ve bahtını açık etsin."

CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın, AK Parti'ye davet edilmesi gerektiğini belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan gün parti günü değil Türkiye günüdür diyerek, "Gün, ömrünü Türkiye'ye adamış yerli, milli, cesur, yiğit ve bilge lider Sayın Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunma günüdür. Yetkim olsa bugünden erkeni yok yerli ve milli Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı AK Parti'ye davet ederim. Gün parti günü değil Türkiye günüdür" dedi.

Etiketler : Savcı Sayan Deniz Baykal Prof. Dr. Aslı Baykal CHP
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