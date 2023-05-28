"Demokrasiden nasibini almamış bir tavır" AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu süreçte suyu bulandıran açıklama CHP'den geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu süreçte suyu bulandıran açıklama CHP'den geldi." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da açıklamalarda bulundu.
"Bu süreçte suyu bulandıran açıklama CHP'den geldi." ifadelerini kullanan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Açıklanan sonuçlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini gösteriyor." dedi.
Çelik, "Şimdi çıkıp telaş içerisinde "şu saatteki açıklamamızı bekleyin" diyorsunuz. 14 Mayıs günü suyu bulandırma faaliyetini siz yaptınız, bugün bundan uzak durmanız lazım." dedi.
Çelik, "Bugün bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. CHP Genel Merkezi'nin sürekli panik havası üretmesine gerek yok. Bütün verilere herkes ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.
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