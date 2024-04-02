VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kıbrıs'tan Gazze'ye gemilerle gönderilen insani yardım, teslim edilemeden geri dönüyor
Yunanistan'da 31 Mart'ta başlayan orman yangını sürüyor
DEM'lilerden çirkin provokasyon! Polise taşlarla saldırdılar
Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den beri 6050 Filistinli öğrenci şehit etti!
Türkiye'den İsrail sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
Ömer Çelik: AK Parti sorumluluğunu yerine getirecektir
02 Nisan 2024 Salı 18:18:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 18:18:00

DEM'lilerden çirkin provokasyon! Polise taşlarla saldırdılar

Kaynak: DHA

ABONE OL

DEM Parti'nin, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından bir grup, parti binası önünde bir araya geldi. Sloganlar atıp yürüyüşe geçen grubu polis, basınçlı su sıkıp, gaz bombaları kullanarak dağıttı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının elinden alındığını açıkladı.

Van DEM Parti binası önünde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine yüzlerce kişi parti binası önünde bir araya geldi.

Kalabalık ardından da "Kayyumlar bizi yıldıramaz, Baskılar bizi yıldıramaz, Abdullah Zeydan onurumuzdur, Van halkı oyuna ve iradene sahip çık" sloganları atarak yürüyüş yaptı.

Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı.

Polisin takip ettiği grup ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.

Etiketler : VAN DEM PARTİ PROVOKASYON
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX