DEM'li vekilden AKPM'de ihanet

DEM'li vekil Berdan Öztürk'ten AKPM'de ihanet
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, Türkiye aleyhindeki iki rapora evet oyu verdi. Türkiye ve Azerbaycan'ı işgalcilikle suçlayan 2 rapora onay veren Öztürk, “Türkiye'de sistematik işkence ve tecrit var” dedi, terörist başına özgürlük istedi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye'de cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele vakalarının arttığını belirten skandal bir rapor yayımladı. AKPM, ikinci raporunda da Ermeni iddialarıyla hazırlanan Azerbaycan raporu oylandı. Parlamentoda yer alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk skandal raporlara imza attı.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, parlamentoda yaptığı konuşmada da Türkiye'ye yönelik iftiralarını sürdürdü. Türkiye'de sistematik işkence yalanını söyleyen DEM'li vekil, teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istedi. Öztürk daha önce de PKK'yı teröristlerin cenazesine katılmıştı.
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