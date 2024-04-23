DEM'li belediyeden ikinci skandal... Engelli ve şehit yakınlarını kovdu

31 Mart yerel seçimlerinde Suruç Belediye Başkanlığı'nı DEM Parti'nin adayı Ayten Kaya kazandı. Göreve başlayan Kaya'nın, ilk icraatı belediye binasının önündeki beton blokları ve binaya asılan Türk bayrağını kaldırmak oldu.

Kaya, daha sonra aralarında engelli ve şehit yakınlarının da olduğu 27 kişiyi işten çıkardı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, noter aracılığıyla itirazda bulundu.

İşten çıkarılan personel, gelen tebligatla şoke oldu.

Evlendirme biriminde çalıştığını söyleyen engelli Ali Demirtekin, "Bir gerekçe olmadan 17 Nisan'da işten çıkarıldım. Ben kendi halimde bir engelliyim. İşime gidip geliyordum, işimi yapıyordum" dedi. Recep Yılmazoğlu ise "Suruç Belediyesi park bahçe işinde görevliydim. İşten atmışlar. Çoluk çocuğumuz var. Çalıştığımız halde bankamatik memuru muamelesi yaptılar. Hakkımızı savunacağız" dedi. İşten çıkarılan engelli 2 çocuk babası Mehmet Kaya ise tarlada çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Belediyenin işten çıkardığı personel arasında 3 tane de şehit yakını olduğu öğrenildi.