Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Kürt sorununu HDP ile çözeriz” sözlerine karşılık HDP Milletvekili Sezai Temelli'den gelen “Asıl muhatap İmralı'dır” açıklaması Millet İttifakı'nı zor durumda bırakmıştı. Selahattin Demirtaş köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" sözleri ile başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. HDP Milletvekili Sezai Temelli, "HDP elbette kolaylaştırıcıdır ama asıl muhatap İmralı'dır" şeklindeki açıklamasıyla, Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösterdi. Bu açıklama ile Millet İttifakı'nı zor duruma düşürdüğü eleştirilerine karşı bir televizyon programına bağlanan Temelli, sözlerinin HDP'yi bağlamayacağını, kişisel görüşlerini açıkladığını iddia etti.
TWITTER'DAN ADRES TARİFİ
Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı için kavga devam ederken HDP'nin konumunu güçlendirmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile ortaya çıkan tartışmaya HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil oldu. Temelli'nin açıklamaları ile köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden adeta can simidi attı. Demirtaş tartışmalarla ilgili "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir" açıklaması ile Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
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